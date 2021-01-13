На Донетчине – еще 14 смертей от коронавируса (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 188 больных. Об этом сегодня, 13 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 14 жизней в Донецкой области:

7 – в Краматорской ОТГ;

4 – в Покровской ОТГ;

2 – в Дружковской ОТГ;

1 – в Мирноградской ОТГ.

За вторник, 12 января, лаборатории сообщили о еще 188 больных, среди которых 4 ребенка:

64 – в Мариупольской ОТГ;

46 – в Краматорской ОТГ;

24 – в Торецкой ОТГ;

20 – в Волновахской ОТГ;

8 – в Славянской ОТГ;

по 5 – в Константиновской, Лиманской и Селидовской ОТГ;

3 – в Покровской ОТГ;

по 2 – в Бахмутской, Дружковской и Ольгинской ОТГ;

по 1 – в Добропольской и Александровской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 39 919 человек, из них:

выздоровели – 31 250 человек (78,3% от всех заболевших);

на лечении – 7 924 пациента (19,9%);

летальных случаев – 745 (1,9%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 130 тыс. 839 человек (826 871 пациент выздоровел, 20 214 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 12 390 случаев (выздоровели – 9 005 пациентов, летальных случаев – 342).

В «ДНР» – 16 870 заболевших (выздоровели – 9 902 человека, скончались – 1 489 человек). В «ЛНР» – 2 280 заболевших (выздоровели – 1 867 человек, скончались – 199 человек).