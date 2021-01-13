На Донетчине – еще 14 смертей от коронавируса (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 188 больных. Об этом сегодня, 13 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 14 жизней в Донецкой области:
- 7 – в Краматорской ОТГ;
- 4 – в Покровской ОТГ;
- 2 – в Дружковской ОТГ;
- 1 – в Мирноградской ОТГ.
За вторник, 12 января, лаборатории сообщили о еще 188 больных, среди которых 4 ребенка:
- 64 – в Мариупольской ОТГ;
- 46 – в Краматорской ОТГ;
- 24 – в Торецкой ОТГ;
- 20 – в Волновахской ОТГ;
- 8 – в Славянской ОТГ;
- по 5 – в Константиновской, Лиманской и Селидовской ОТГ;
- 3 – в Покровской ОТГ;
- по 2 – в Бахмутской, Дружковской и Ольгинской ОТГ;
- по 1 – в Добропольской и Александровской ОТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 39 919 человек, из них:
- выздоровели – 31 250 человек (78,3% от всех заболевших);
- на лечении – 7 924 пациента (19,9%);
- летальных случаев – 745 (1,9%).
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 130 тыс. 839 человек (826 871 пациент выздоровел, 20 214 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 12 390 случаев (выздоровели – 9 005 пациентов, летальных случаев – 342).
В «ДНР» – 16 870 заболевших (выздоровели – 9 902 человека, скончались – 1 489 человек). В «ЛНР» – 2 280 заболевших (выздоровели – 1 867 человек, скончались – 199 человек).