Сводка из зоны ООС за 12 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов со стороны противника ранен один украинский военнослужащий. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия НВФ вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песок и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песок противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного – и из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Золотое-4, противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воина быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

На обстрелы НВФ украинские воины несколько раз открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения Операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за сутки 4 раза обстреляли территорию ДНР. Применялись 82-миллиметровый миномет и гранатометы (РПГ/СПГ). Выпущено в общей сложности 12 мин и гранатометных выстрелов. Под огонь войск Киева попали северная окраина Донецка и окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) в Новоазовском районе».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли район Золотого-5, выпустив 5 гранат».