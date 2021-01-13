Как пройти «квест»: В «ДНР» назвали конечные сроки прохождения ТО транспортных средств

В «ДНР» сроки прохождения техосмотра транспортных средств зависят от категории ТС. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в своем Телеграм-канале.

Процедуру прохождения техосмотра она назвала «квестом». После опубликования порядка проведения техосмотра транспортных средств в «ДНР» она сообщила, что к этому «документу» – масса вопросов.

Также «депутат» сообщила о сроках прохождения ТО:

легковые автомобили – 1 раз в два года с 15 января по 15 декабря;

мотоциклы и другие механические транспортные средства – 1 раз в два года с 15 января по 15 декабря;

микроавтобусы с количеством мест для сидения не более 9 с местом водителя включительно – 1 раз в два года с 15 января по 15 декабря;

грузовые авто с максимально разрешенной массой менее 3,5 тонн – 1 раз в два года с 15 января по 15 декабря;

грузовые авто с максимально разрешенной массой более 3,5 тонн – 1 раз в год с 15 января по 15 декабря;

специальные и специализированные транспортные средства: автокраны, такси, автомобили «скорой медицинской помощи» и т. д. – 1 раз в год с 15 января по 15 декабря;

автобусы с количеством мест для сидения более 9 с местом водителя включительно – 2 раза в год с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря;

специализированные транспортные средства для перевозки опасных грузов – 2 раза в год с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря.

«Ведомственные автомобили, которые принадлежат воинским формированиям, органам МВД, МГБ, МЧС проходят ТО на своих базах», – сообщила Селиванова.

Рассказала она и о том, когда проходить первый ТО. Так, для владельцев транспортных средств конечный срок прохождения ТО определяется по году выпуска ТС (четный или нечетный) и месяцу «регистрации» ТС, указанному в регистрационном «документе», выданном подразделением «ГАИ МВД ДНР».

«Для авто, у которых ТО два раза в год. В 2021 году его нужно пройти с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря. Для тех, кто проходит ТО раз в год: крайний срок прохождения ТО = месяц выдачи техпаспорта ДНР. Если месяц выдачи техпаспорта – август, то пройти ТО нужно до августа 2021 года. Авто, которые проходят ТО раз в два года: 2021 году ТО должны пройти авто с нечетным годом выпуска, в 2022 году должны пройти авто с четным годом выпуска. Крайний срок прохождения ТО = месяц выдачи техпаспорта ДНР», – написала Селиванова.

Кроме того, она привела пример. Если авто 2007 года, а «техпаспорт ДНР» выдан в марте, значит ТО нужно пройти до марта 2021 года.

«После прохождения ТО автовладельцу выдадут протокол проверки технического состояния (диагностическую карту), с указанием срока действия. Следующий ТО нужно будет пройти до окончания этого срока. Потом с этим протоколом, кипой дополнительных документов и медицинской справкой на право управления ТС автовладелец должен получить в ГАИ талон техосмотра», – сообщила «депутат».

«Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования! Никаких отлагательный сроков по прохождению ТО в переходных положениях нет», – добавила она.

Напомним, в «ДНР» утвердили порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Где будет проходить сама процедура и сколько она будет стоить – пока неизвестно. Но уже 30 декабря 2020 года утвердили бланк-заявку, в котором используется украинская терминология.