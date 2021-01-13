Колядовали: В неподконтрольной Горловке подростки поджигали входные двери квартир

В «ДНР» в Горловке двое несовершеннолетних поджигали входные двери квартир. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», были установлены несовершеннолетние возрастом 14 и 12 лет, которые ходили по квартирам и колядовали. В Калининском районе двери нескольких квартир, в которых торчали квитанции за оплату коммунальных услуг, были подожжены детьми из хулиганских побуждений.

«Также установлена причастность одного из несовершеннолетних к поджогу подвала дома в Центрально-Городском районе города», – уверяют в «республике».

В «МВД» составили «админпротокол» в отношении мамы старшего мальчика за «невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

«Проводится проверка по выяснению степени участия в указанных деяниях 12-летнего мальчика и установлению суммы причиненного материального ущерба», – сообщают в «МВД».