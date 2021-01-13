COVID-19 в «ДНР»: 25 смертей за сутки и более 300 заболевших

В «ДНР» за последние сутки проведено 756 исследований на определение коронавирусной инфекции, выявлены 286 случаев заболевания (37,8%) и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

За сутки умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на 10:00 13 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 16 817:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 426 пациентов (32,3% от всех заболевших);

выздоровели – 9 902 человека (58,9%);

летальных случаев – 1 489 (8,9%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 122 случая пневмоний, госпитализированы 95 человек. Всего на лечении находятся 1 843 пациента с пневмониями, из них 696 – на кислородной поддержке (+29 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 130 тыс. 839 человек (826 871 пациент выздоровел, 20 214 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 919 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 745), Луганской области – 12 390 случаев (выздоровели – 9 005 пациентов, летальных случаев – 342).

В «ЛНР» – 2 280 заболевших (выздоровели – 1 867 человек, скончались – 199 человек).