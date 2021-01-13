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Школы, больницы, жилые дома: На Луганщине отобрали проекты регионального развития на 2021 год

13.01.21 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области отобрали 21 проект регионального развития для финансирования за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году, передает «Первая полоса».

Проекты рассматривались на заседании конкурсной комиссии 12 января.

В частности, в общем рейтинговом конкурсном отборе были выбраны 15 проектов для реализации в рамках национальной программы «Большая стройка»:

  • 3 проекта по спортивным объектам – капремонт Луганского областного физкультурного центра «Олимп», реконструкция тренажерного зала «Олимпа», капремонт СДЮСТШ «Садко» в Северодонецке;
  • 9 проектов по ремонту и реконструкции школ – здания опорного учреждения Новоайдарской школы-гимназии, Попаснянской школы №1, Краснореченской школы, Станично-Луганской школы №1, Беловодского опорного учреждения среднего образования, Новопсковского опорного учреждения общего среднего образования, Горского филиала опорного учебного заведения «Горская многопрофильная гимназия», Марковской гимназии, капремонт спортивной площадки Попаснянской школы №21;
  • 3 проекта по капремонту дошкольных учреждений – детсада «Малятко» в Кременной, детсада «Росинка» в Лисичанске и садика «Теремок» в Троицке.

Также комиссия утвердила 6 проектов помимо «Большой стройки»:

  • реконструкция инфекционного корпуса больницы в Северодонецке под размещение хирургического корпуса Луганской областной клинической больницы;
  • строительство зала спортивной гимнастики Луганского областного физкультурного центра «Олимп»;
  • восстановление гидрологического и санитарного состояния реки Боровая;
  • реконструкция домов на ул. Чехова, 9 и Чехова, 9-Б в Рубежном под жилые дома;
  • капремонт здания краеведческого музея в Беловодске;
  • завершение объекта недостроенного жилого дома в Кременной (ул. Центральная, 12).

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