Школы, больницы, жилые дома: На Луганщине отобрали проекты регионального развития на 2021 год

В Луганской области отобрали 21 проект регионального развития для финансирования за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году, передает «Первая полоса».

Проекты рассматривались на заседании конкурсной комиссии 12 января.

В частности, в общем рейтинговом конкурсном отборе были выбраны 15 проектов для реализации в рамках национальной программы «Большая стройка»:

3 проекта по спортивным объектам – капремонт Луганского областного физкультурного центра «Олимп», реконструкция тренажерного зала «Олимпа», капремонт СДЮСТШ «Садко» в Северодонецке;

9 проектов по ремонту и реконструкции школ – здания опорного учреждения Новоайдарской школы-гимназии, Попаснянской школы №1, Краснореченской школы, Станично-Луганской школы №1, Беловодского опорного учреждения среднего образования, Новопсковского опорного учреждения общего среднего образования, Горского филиала опорного учебного заведения «Горская многопрофильная гимназия», Марковской гимназии, капремонт спортивной площадки Попаснянской школы №21;

3 проекта по капремонту дошкольных учреждений – детсада «Малятко» в Кременной, детсада «Росинка» в Лисичанске и садика «Теремок» в Троицке.

Также комиссия утвердила 6 проектов помимо «Большой стройки»: