Для получения карты: В «Ощадбанке» рассказали, нужно ли предоставлять результаты теста на коронавирус

Чтобы попасть на прием к специалисту «Ощадбанка» для получения карточки – электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) – переселенцы и иные клиенты банка не должны предоставлять результаты теста на коронавирус. Как сообщают «Донецкие новости», такое разъяснение дали переселенцу, получающему пенсию в «Ощадбанке», в колл-центре банка.

В «Ощадбанк» обратилась переселенка из Луганска Надежда. Женщине необходимо приехать в Беловодск (Луганская обл.) для получения ЭПУ. В связи с этим переселенка интересуется, нужно ли при входе в банк и на прием в кабинет предъявлять результат теста на коронавирус.

«Нет, результат теста предоставлять не нужно», – ответили в колл-центре.

Там также уточнили, что необходимо иметь при себе паспорт, ИНН и защитную маску.

Напомним, глава Луганщины Сергей Гайдай говорил о том, что в «Ощадбанк» часто приходили прибывшие с неподконтрольных украинским властям территьрий люди в период, когда должны были находиться на самоизоляции. В этой связи оператор требовал справку о тестировании.