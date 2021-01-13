Нашли вторую погибшую: Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ростовской области (Фото)

Число жертв ДТП с перевернувшимся в Ростовской области РФ автобусом возросло до двух человек. Еще трое пострадали. Об этом сообщает российский «РБК» со ссылкой на данные управления ГИБДД по Ростовской области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 января, на трассе М4 «Дон» в Красносулинском районе перевернулся пассажирский автобус.

«В 6:25 на 973 км трассы М-4 "Дон" водитель, управляя пассажирским автобусом Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспорта», – говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб один из пассажиров – 32-летний мужчина. После, работая на месте происшествия, представители экстренных служб региона обнаружили под автобусом вторую погибшую.

«Пассажиров сейчас обеспечивают горячим питанием и готовят для них транспорт. Всего в салоне находилось 15 пассажиров. Проводится проверка», – добавили в ведомстве.

По информации правительства Ростовской области, три человека были доставлены в центральную районную больницу Красносулинского района. После прохождения обследования и получения помощи женщина с ребенком отказалась от госпитализации.

Относительно пункта назначения автобуса появлялась противоречивая информация. Российские источники сообщали, что автобус ехал в «ДНР», в Донецк, а также что он направлялся в Луганск.

На фото опрокинувшегося автобуса видна табличка, где указано «Донецк через Успенку».