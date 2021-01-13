На Донетчине спасли рыбака, который упал с моста в реку

В Мариуполе спасли мужчину, который упал с моста во время рыбалки. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

12 января в 14:45 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что во время рыбалки на мосту через реку Кальмиус в воду упал человек.

На месте спасатели выяснили, что на опоре моста (расстояние от берега 5 м) находится человек, который при ловле рыбы упал в реку и самостоятельно выбрался на опору, но на мост мужчина подняться не смог.

Бойцы ГСЧС вытащили мужчину на мост и передали сотрудникам «скорой медицинской помощи». Спасенный мужчина, 1974 года, был доставлен в больницу, от госпитализации он отказался.

От Главного управления ГСЧС в Донецкой области привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.