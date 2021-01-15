В «Ощадбанке» рассказали, можно ли на пенсионную карту переселенца получить перевод из России

Переселенцам, получающим пенсии на карты «Ощадбанка» – электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ) – на их счета могут быть зачислены средства только в национальной валюте. Чтобы получить перевод из России, в банке рекомендуют воспользоваться одной из систем международных денежных переводов для перевода в валюте. Как сообщают «Донецкие новости», такое разъяснение дали переселенцу в колл-центре банка.

В «Ощадбанк» обратилась переселенка из Луганска Лариса с вопросом о том, может ли она на карту – электронное пенсионное удостоверение – получить деньги из России.

В банке подчеркнули, что на пенсионный счет зачисление возможно исключительно в национальной валюте.

«Рекомендуем воспользоваться одной из систем международных денежных переводов для перевода в валюте, с которой работает система. Как правило, это доллар или евро. Подробнее можно ознакомиться с информацией на сайте. Для предметной консультации специалиста в телефонном режиме вы можете заказать услугу обратного звонка», – отметили в колл-центре.