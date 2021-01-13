Перевозчик из «ДНР»: МИД Украины проверяет информацию о жертвах и пострадавших в ДТП в России

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в России, который направлялся из Москвы во временно неподконтрольный украинской власти Донецк. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает «РБК-Украина».

Авария произошла сегодня, 13 января, утром в Красносульском районе Ростовской области РФ. Из сообщений официальных российских источников известно, что погибли два человека, еще три пострадали. Всего в автобусе на момент аварии находились 15 человек.

Николенко отметил, что дипломаты проверяют информацию о возможном наличии граждан Украины среди жертв аварии.

По сведениям российских СМИ, компания-перевозчик, которой принадлежит автобус, зарегистрирована в «ДНР».

Ранее сообщалось, что 13 января 6:25 на 973 км трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского автобуса Mercedes, который направлялся из Москвы в «ДНР», не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. На месте погиб один мужчина, позже еще нашли погибшую женщину. Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий.