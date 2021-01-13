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Остались без света из-за непогоды: На Донетчине восстанавливают энергоснабжение 20 населенных пунктов

13.01.21 12:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Непогода стала причиной ряда аварийных отключений в Донецком регионе. За ночь специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили электроснабжение 42 населенных пунктов, сейчас идет работа еще в 20 населенных пунктах. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба энергокомпании.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 25 оперативно-выездных бригад.

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстанавливают электроснабжение:

  • Александровский район – с. Новосамарское, Дмитроколино, Беззаботовка, Новоандреевка, Новостепановка, Нижняя Беззаботовка, Рыбхоз;
  • Авдеевский район – с. Новобахмутовка, Соловьево, Сокол, Восток, Новопокровское;
  • Бахмутский район – с. Отрадовка, Николаевка;
  • Мангушский район – с. Стародубовка, Захаровка;
  • Марьинский район – с. Новокрасновка, Назаровка, Кальчиновка;
  • Волновахский район – с. Свободно.

«Ремонтные работы продлятся пока не будут ликвидированы все последствия непогоды. Специалисты энергокомпании прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления энергоснабжения», – отметили в ДТЭК Донецкие электросети.

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