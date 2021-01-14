Американо с коньяком стоит 100 рублей: В неподконтрольной Горловке показали steampunk–кофейню (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке работает кофейня Edison. О ценах и интерьере заведения рассказал местный блогер Егор Воронов.

Кофейня Edison расположена на пр. Ленина, 32, открылась она совсем недавно. «Большинство горловчан знают о кофейне Edison в районе бывшего кинотеатра "Украина". Небольшая, уютная, чтобы забежать перед поездкой в Донецк. 17 декабря прошлого года открылся ее второй филиал – в районе "экспериментального дома". Атмосфера в стиле steampunk. Шестеренки, филаментные лампы, картины дирижаблей, шахтные светильники и "медные трубы". Мягкие диванчики и тишина», – поделился Воронов.

Цены следующие:

эспрессо 30 г – 50 руб. (20 грн по местному курсу на 14.01.2021);

раф-кофе (эспрессо, молоко, сливки, сироп) 250 г – 130 руб. (51 грн);

«Медовый месяц» (эспрессо, мед, молоко) 110 г – 70 руб. (27 грн);

гляссе 175 г – 85 руб. (33 грн);

капучино 350 г – 110 руб. (43 грн);

чай 350 г – 40 руб. (16 грн).

В некоторые напитки добавляют алкоголь. Так, можно заказать американо с коньяком за 100 руб. (39 грн), «Ирландскую зиму» с виски и бейлисом за 300 руб. (118 грн), глинтвейн за 150 руб. (59 грн) и др.