В «ДНР»: Местный блогер показал, как в Горловке горят терриконы (Фото, видео)

В «ДНР» в Горловке, несмотря на выпавший снег, горят терриконы. Об этом сообщил местный блогер Егор Воронов.

В частности, во время прогулки возле закрытой шахты «Комсомолец» горловчанин запечатлел места горения.

«В Горловке первый в этом году снегопад. Решил выбраться пофотографировать терриконные красоты возле шахты "Комсомолец". Обошел местный угольный отвал и направился мимо частного сектора в сторону кладбища (вдоль русла бывшей "реки", которая проистекала тут лет 7 назад и являлась сбросом шахтной водооткачки)», – рассказал Воронов.

«Заметил, что что-то горит на месте бывшего шламоотстойника. Думаю, зима, снег – что может гореть? Тростник, рогоз, камыш? Пар шел прямо из-под земли. И запах... чем-то напоминал тот, что в городе чувствовался осенью со стороны Горловского коксохимзавода. Только менее концентрированный», – отметил блогер.

Он добавил, что запах можно было охарактеризовать как удушливый, едкий.

«Снег вокруг этого "портала из нижних миров" растаял, а кое-где даже была видна зеленая трава. По дымной полосе бегали бродячие собаки и грелись. Близко решил не подходить – не первый раз хожу по терриконам. Недолго и провалиться в выжженные пустоты. Сделал два видео. Для тех, кого интересуют наши природно-промышленные явления зимой», – сообщил горловчанин.