Почти в 130 миллионов рублей: В «ДНР» пожаловались на рост «контрабанды»

В «ДНР» за 11 месяцев прошлого года объемы «контрабанды» товаров увеличились на 62%. Об этом сегодня, 13 января, сообщает «министерство доходов и сборов ДНР».

«За 11 месяцев 2020 года сотрудниками таможенной службы выявлено, пресечено и задокументировано 996 фактов незаконного перемещения товара (контрабанды) через таможенную границу ДНР, что на 381 факт или 62% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», – говорится в сообщении.

В «ведомстве» уверяют, что предотвращен ввоз товаров на общую сумму почти в 130 млн руб. (51 млн грн по местному курсу валют на 13.01.21), что на 56 млн руб. (22 млн грн) превышает показатель за предыдущий год.

Как утверждают в «ДНР», «контрабандную» продукцию пытались завезти из РФ, «ЛНР» и из подконтрольных украинской власти районов, а «контрабандистов» оштрафовали почти на 50 млн рублей.