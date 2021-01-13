Это даже не работа за еду: В «ДНР» шахтеры получили 4 зарплаты за весь год

В «ДНР» работникам шахтоуправления «Донбасс» за весь 2020 год выплатили всего четыре зарплаты – за январь, июнь, июль и август (не полностью). Добиваться погашения задолженности через суд у горняков нет средств, а «гоструд» обязывает людей выходить на работу, несмотря на задержки зарплат. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий события в «республике».

«Никакой помощи шахтерам в данном направлении никто не оказывает. В гоструда ДНР заявили, что задержки с выдачей зарплат или выдача ее частями, – не повод приостанавливать или пропускать рабочие дни. По сути, таким образом чиновники узаконили современную разновидность рабства. Это даже не работа за еду – прокормиться за 4 зарплаты в год невозможно, и люди вынуждены искать альтернативные способы заработка», – пишет паблик.

Как отмечают в Telegram-канале, согласно разъяснениям «гоструда ДНР», «действующим законодательством не предусмотрено право работника на приостановление работы на весь период до выплаты задержанной суммы заработной платы; отсутствие работника без уважительных причин на работе может считаться прогулом».

Помощь в получении заработанного через суд шахтерам предлагают только частные юристы. Однако на их услуги у горняков просто нет денег.

«Не удивительно, что из процветающей республики, которая уже много лет живет в ожидании очередного инновационного прорыва, обещанного Пушилиным («глава ДНР» Денис Пушилин – ред.), шахтеры уезжают на заработки. Например, активно вербуют в Воркуту – россияне не спешат работать в нечеловеческом климате на краю земли за скромную зарплату», – заключает паблик.

Шахтоуправление «Донбасс» находится в «государственной» собственности «ДНР» и расположено в Буденновском районе временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Управление предприятием осуществляет «минтопэнерго». Включает шахты «Щегловская-Глубокая» и «Коммунарская № 22».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ситуация на шахтах еще более ухудшается. Задолженность по зарплате на отдельных предприятиях превышает 5 месяцев. Это касается рудников, добывающих энергетический уголь. В «ДНР» считают, что такое положение, в том числе, стало следствием недавней отмены «парламентом» уголовной ответственности за невыплату зарплаты более чем за три месяца.