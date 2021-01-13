Минсоцполитики обновило порядок оформления субсидии онлайн: Пошаговая инструкция

Министерство по вопросам социальной политики опубликовало обновленную инструкцию, как оформить жилищную субсидию через интернет.

Для оформления субсидии онлайн, прежде всего, нужно:

Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику «Е-сервисы».

В рубрике «Е-сервисы» выбираем «Субсидии».

Вас автоматически переводит на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/), где нужно заполнить форму, а именно выбрать один из трех способов регистрации.

На стартовой странице системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации / входа.

Шаг 1.

В случае выбора «регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью» и «регистрация или вход с идентификацией BankID», подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания «регистрация или вход по адресу электронной почты» указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

Шаг 2.

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделение банка),

декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Шаг 3.

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документы.

Результат.

В результате на электронный адрес придут сообщения: