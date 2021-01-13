Более 12 тыс. заболевших: На Луганщине за сутки умерли 5 человек с коронавирусом

На Луганщине лабораторно подтверждены 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще пять больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек: 71-летний мужчина из города Лисичанск, 82-летняя женщина из Рубежного, 79-летний и 82-летний мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 55 человек;

Рубежное – 23;

Северодонецк – 55;

Беловодский район – 4;

Белокуракинский – 7;

Кременской – 10;

Марковский – 1;

Меловской – 11;

Новоайдарский – 12;

Новопсковский – 10;

Попаснянский – 3;

Сватовский – 26;

Старобельский – 8;

Троицкий – 3.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 390 человек, из них:

выздоровели – 9 005 человек (72,7% от всех заболевших);

лечатся – 3 043 пациента, 410 – стационарно, 2 633 – амбулаторно (24,6%);

умерли – 342 человека (2,8%).

За время распространения коронавируса в области заболели 467 детей в возрасте до 17 лет, выздоровели – 372 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 130 тыс. 839 человек (826 871 пациент выздоровел, 20 214 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 919 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 745).

В «ДНР» – 16 870 заболевших (выздоровели – 9 902 человека, скончались – 1 489 человек). В «ЛНР» – 2 280 заболевших (выздоровели – 1 867 человек, скончались – 199 человек).