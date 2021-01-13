Обстрел пассажирского автобуса вблизи Волновахи: На Донетчине почтили память погибших (Фото)

Память погибших в результате теракта пассажиров автобуса «Златоустовка-Донецк» почтили сегодня, 13 января, вблизи поселка Бугас. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как напомнили в облгосадминистрации, 13 января 2015 года в 14:30 незаконные вооруженные формирования со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост «Бугас» вблизи города Волноваха. Во время обстрела из установки залпового огня «Град» один из снарядов разорвался возле пассажирского рейсового автобуса сообщением «Златоустовка – Донецк», который двигался по трассе Н20 и проходил паспортный контроль на пункте пропуска. 12 жителей Донецкой области погибли, еще 18 получили ранения.

Мемориальное мероприятие состоялось при участии заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, народного депутата Украины Дмитрия Лубинца, председателя Волновахской райгосадминистрации Александра Капитоненко. Присутствующие минутой молчания почтили память жертв теракта. Также к мемориальному знаку возложили цветы с траурными лентами.