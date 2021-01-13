RU
Все новости

Обстрел пассажирского автобуса вблизи Волновахи: На Донетчине почтили память погибших (Фото)

13.01.21 14:56
Фото: Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации
Фото: Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Память погибших в результате теракта пассажиров автобуса «Златоустовка-Донецк» почтили сегодня, 13 января, вблизи поселка Бугас. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как напомнили в облгосадминистрации, 13 января 2015 года в 14:30 незаконные вооруженные формирования со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост «Бугас» вблизи города Волноваха. Во время обстрела из установки залпового огня «Град» один из снарядов разорвался возле пассажирского рейсового автобуса сообщением «Златоустовка – Донецк», который двигался по трассе Н20 и проходил паспортный контроль на пункте пропуска. 12 жителей Донецкой области погибли, еще 18 получили ранения.

Мемориальное мероприятие состоялось при участии заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, народного депутата Украины Дмитрия Лубинца, председателя Волновахской райгосадминистрации Александра Капитоненко. Присутствующие минутой молчания почтили память жертв теракта. Также к мемориальному знаку возложили цветы с траурными лентами.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк