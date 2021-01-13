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Дождь со снегом, гололед: На Донетчине и Луганщине ухудшится погода

13.01.21 14:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Осложнение погодных условий ожидается в Донецкой и Луганской областях 13 14 января. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Днем 13 января ожидаются значительные осадки (дождь со снегом), ухудшение видимости в осадках до 200500 метров.

Данные погодные условия сохранятся до конца дня 13 января и в течение суток 14 января.

Осложнение погодных условий 13 и 14 января соответствует I уровню опасности (желтый). При такой погоде могут произойти нарушения электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

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