Снимали на телефон и распространяли видео: В Мариуполе двоих парней подозревают в изнасиловании

Двум несовершеннолетним жителям Мариуполя сообщено о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Об этом сегодня, 13 января, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года 15 и 16-летние парни неоднократно совершали действия сексуального характера по отношению к потерпевшей без ее согласия.

Кроме того, свою преступную деятельность правонарушители снимали на телефон, а потом распространяли видео через мобильный мессенджер «Телеграмм».

Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре напомнили, что, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.