Потерял «нюх» – радуйся: Ольга Голубовская рассказала о признаках легкой формы COVID-19

Потеря обоняния и вкуса в преимущественном большинстве случаев являются признаками легкой формы коронавирусной болезни. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская, передают «Донецкие новости».

«То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам – если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома приходится на легкие формы», – написала врач-инфекционист в соцсети.

Голубовская отметила, что, помимо потери обоняния, может быть расстройство вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в том числе из крана, кажется сладкой.

То же самое, по ее словам, в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно изнуряющим.

«Поэтому, потерял "нюх" – радуйся, не потеряешь сатурацию...», – добавила врач.

На вопросы пациентов о длительности восстановления ощущений Ольга Голубовская ответила, что чаще всего на это уходит несколько недель, но иногда и до двух месяцев.

Она также отметила, что вероятность тяжелых форм при исчезновении обоняния и вкуса остается, и составляет порядка 6% случаев.

В комментариях к ее посту многие подтвердили сказанное: «Главное вовремя распознать начало, например, заложенность носа и какой-то дискомфорт... У моих знакомых через месяц восстановилось, а у других через неделю. По-разному... И с водой верно, часто у пациентов горчит, особенно минеральная... Такое ужасное ощущение без ощущений. Да, у меня все прошло легко очень. У дочки все пахло одинаково».

Однако люди пишут и о том, что при пропавшем обонянии и вкусе перенесли тяжелые формы заболевания.

«Ну вот... А у меня было все наоборот... Пропал нюх – полтора месяца лечился от пневмонии», – отметил Анатолий.

«У меня все вышеописанное привело к летальному исходу у мамы три недели тому и тяжелому течению у меня с сознательным отказом от госпитализации. Выжил», – поделился Виталий.

«У меня и нюх пропадал, правда, не сразу, и сатурация дошла до 85. Я не могла вдох сделать, легкие работали только на выдох, губы черные, ногтевые пластинки синие, без кислородной маски вообще не могла находиться. Выписали домой с сатурацией 92, очень плохо было, доходила до туалета и назад. Через неделю уже раздышалась, прошел месяц, сейчас в среднем сатурация 95, одышка присутствует», – рассказала свою историю Юлия.