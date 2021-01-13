Саур-Могила: Чем выше по кургану – тем более разбитые памятники и новые кладбища (30 фото, видео)

Саур-Могила – это курган в ныне неподконтрольном украинской власти Шахтерском районе Донецкой области. Здесь 50 лет назад построили мемориальный комплекс в память о воинах, погибших во Второй мировой войне. Он серьезно пострадал в ходе масштабных боев в данном районе летом 2014 года. В августе незаконные формирования «ДНР» окончательно закрепились на данной высоте.

Дорога на подъезде к кургану не «убитая», нормальная. На пути к Саур-Могиле – небольшое село Петровское. Местных не видно, дома разбиты, все развалено, крыш нет. Проезда на авто по Петровскому занимает 3 минуты.

Со стороны Саур-Могилы идут фуры, ведь там расположен контрольно-пропускной пункт с Россией «Мариновка».

После 2014 года мемориальный комплекс на Саур-Могиле «республиканцы» ремонтировать не стали – решили заморозить как память. По сути, это для них, можно сказать, культовое пропагандистское место. Туда возят знаменитых гостей, которые посещают «ДНР», показывают могилы солдат и провозглашают антиукраинские речи.

У подножия кургана – выстроены образцы боевой техники. На подъеме – стоит крест, по левую сторону от него – небольшое кладбище, около 30 могил «республиканцев», участвовавших в боях 2014 года. Здесь же памятник с инсталляцией из металлических роз и снарядов.

Далее идет подъем на вершину. Здесь расположены основные элементы мемориального комплекса. Почти во все памятники – прямые попадания. Чем ниже памятники, ближе к подножью кургана, – тем они целее. Чем выше поднимаешься – вообще руины.

Вот дерево, на которое все привязывают «георгиевские ленточки».

На самом верху – снова захоронения. На 7-ми могилах надписи – батальон «Восток». «Восток» – это незаконное вооруженное формирование «ДНР», которым руководил Александр Ходаковский – бывший командир спецподразделения «Альфа» управления СБУ Донецкой области, в 2014-м он перешел на сторону «республиканцев» и в начале мая 2014-го создал батальон.

С самой верхушки кургана – широкая панорама территории, в ясную погоду отсюда можно увидеть даже Азовское море. До него от Саур-Могилы около 90 км.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»