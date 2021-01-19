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Телеканал «Украина» покажет репортаж-расследование о жизни Сергея Лещенко

19.01.21 17:26

Телеканал «Украина» подготовил репортаж-расследование о жизни экс-нардепа, блогера, члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко.

Зрители узнают о его скандальной элитной квартире, а также о путешествиях. «Путешествия во время локдауна! Из какого полушария выходит в эфир загорелый блогер, если полночь по Киеву на улице за его окном – белый день?», – говорится в анонсе.

Об этой и иной стороне жизни Сергея Лещенко смотрите в расследовании «По следам (не)скромного железнодорожника» на телеканале «Украина» – эфир 21 января в 23:00, повтор – 22 января в 00:10.

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