С 1 февраля: У президента рассказали, на сколько снизят цену на газ для населения

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 13 января, было принято решение об уменьшении цены на газ в платежках украинцев более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно, если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что предложенное решение предусматривает введение государственного регулирования цен на газ только на время карантина.

«Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%», – уточнил Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

«То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен», – сообщил Витренко.

«Кроме этого, есть ряд решений по ценам за распределение газа – так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады – будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены на распределение газа и уменьшении этой абонплаты», – добавил Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что реформа сохраняется.

«Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий», – резюмировал Владимир Зеленский.