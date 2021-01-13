Взятки в Торецке: Сотрудника СБУ оправдали, а подельник отделался штрафом

Правоохранители Донетчины разоблачили жителя Торецка и работника СБУ, которые вымогали деньги у местного предпринимателя – он проводил интернет на государственное угольное предприятие. Но наказание получил лишь один подозреваемый, а с силовика обвинения сняли за несколько дней перед оглашением приговора. Об этом говорится в приговоре Дзержинского городского суда и других решений суда по этому делу, передает «Вільне радіо».

Согласно следствию, еще в 2014 году предприниматель из Торецка заключил договор с ГП «Дзержинскуголь» (сейчас – «Торецкуголь») о предоставлении телекоммуникационных услуг и доступа к интернету. В 2016 году местный житель «вышел» на предпринимателя и пригрозил, что его знакомый сотрудник СБУ может инициировать проверку бизнеса и устроить неприятности. Угрожал провести проверки и лично силовик – старший оперуполномоченный Константиновского ГРО Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

У предпринимателя требовали 10 000 грн за то, чтобы не устраивать проверку, и еще по 1000 грн ежемесячно, чтобы в дальнейшем не препятствовать его работе.

Предприниматель в устной форме согласился, но сразу обратился в Объединенный штаб Центрального управления СБУ, чтобы те помогли ему разоблачить преступников. Под контролем правоохранителей предприниматель сначала в местном парке передал посреднику силовика 5000 грн. На следующий день ему же передал еще 5000 грн.

Сотрудника СБУ и его подельника задержали. Во время задержаний и обысков правоохранители нашли деньги, которые передавал предприниматель. Еще весной 2016 года им объявили о подозрении по статье «Получение неправомерной выгоды должностным лицом», санкция которой предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Мужчин отправили под стражу на 2 месяца. Но оба вышли под залог. Подозреваемым также впоследствии предъявили обвинение.

Но через 4 года (23 декабря 2020 года) Дзержинский городской суд снял с сотрудника СБУ все обвинения, а также отменил арест на его имущество и вернул ему деньги, которые были внесены в качестве залога за выход из СИЗО. Все потому, что представитель прокуратуры в суде заявил, что прокуратура отказывается поддержать государственное обвинение силовика, который ранее подозревали в вымогательстве. Якобы во время расследования они не смогли доказать его вину.

А уже через 6 дней Дзержинский городской суд вынес приговор жителю Торецка, которого обвиняли в сговоре с силовиком. За день до приговора он заключил соглашение о примирении с предпринимателем, у которого вымогали деньги. Мужчину признали виновным, но уже по статье «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до 4 лет тюрьмы. Но обвиняемому присудили только штраф в размере 850 грн.

Кроме того, в тексте приговора также изменились данные, которые ранее предоставляли следователи. Вместо утверждений типа «сотрудник СБУ в сговоре с жителем Торецка требовал деньги» в приговоре указали «житель Торецка требовал деньги якобы для своего знакомого сотрудника СБУ».