ДТП с автобусом из «ДНР» в России: МИД Украины уточнил информацию о пострадавших

Министерство иностранных дел Украины уточнило информацию о ДТП с перевернувшимся в Ростовской области РФ автобусом. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает «РБК-Украина».

По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина).

«Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь», – сказал Николенко.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы во временно неподконтрольный украинской власти Донецк, находились 18 человек, из них 15 граждан Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

«Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали», – добавил спикер украинского МИД.

Ранее сообщалось, что 13 января 6:25 на 973 км трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского автобуса Mercedes, который направлялся из Москвы в «ДНР», не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. На месте погиб один мужчина, позже еще нашли погибшую женщину. Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий.

По информации правительства Ростовской области, три человека были доставлены в центральную районную больницу Красносулинского района. После прохождения обследования и получения помощи женщина с ребенком отказалась от госпитализации. В настоящее время один пострадавший находится реанимации лечебного учреждения, его состояние оценивается как крайне тяжелое.