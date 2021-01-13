Разные подходы к Украине: Почему «ДНР» не открывает «границу» с соседней «ЛНР»

С началом «коронавирусного» карантина, с марта 2020 года, «ДНР» закрыла «границу» с «ЛНР» и не открывает ее до сих пор. В результате, чтобы попасть из Донецка в Луганск людям приходится следовать через Россию (и то их впустят в ту или иную «республику» лишь при наличии местной прописки), передают «Донецкие новости».

«ЛНР» с июня прошлого года не против открыть «границу», как они открыли ежедневный пропуск на линии разграничения. Против выступают «власти ДНР» заявляя, что их пояснение – борьба с коронавирусом. При этом в «ЛНР» уровень заболеваемости COVID-19 значительно ниже, и вроде бы им нужно было бы закрываться от «ДНР» с их ковид-вспышками.

Автор «республиканского» Телеграм-канала «Тайны Луганской республики» считает, что все дело в контроле за пассажиропотоком с подконтрольной Украине территории.

«Ситуация с границей между ЛНР и ДНР наглядно демонстрирует, что система власти, созданная в республиках, является антинародной. Луганск и Донецк превращены в два отдельных княжества, где о проблемах простых людей думают в последнюю очередь. Проблемы с границами созданы искусственно — по причине того, что у Донецка и Луганска разные подходы к транспортному сообщению с Украиной. В ЛНР КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме, в ДНР граница с Украиной закрыта, пропуск осуществляется посписочно», – пояснил блогер в интервью российскому изданию.

Он отмечает, что Донецку не нравится, что Луганск открыл линию разграничения с украинской стороной. «Поэтому ДНР закрыла границу и с ЛНР. Уже 9 месяцев жители ЛНР не могут попасть к своим родственникам в ДНР. Свобода перемещения в ЛНР и ДНР скоро станет роскошью», – подчеркнул луганчанин.

Напомним, после 2014 года между «ДНР» и «ЛНР» «республиканцы» создали 4 автомобильных пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03». С 26 марта 2020 года в виду карантина проезд закрыли. С 1 апреля 2020 года для передвижения оставили только «Дебальцево» – и то для перемещения жителей с местной пропиской в той или иной «республике». Однако потом для рядовых граждан и его закрыли, проезд возможен только для грузовиков с товаром и для «военных».

Как сообщалось ранее, один из основателей «ДНР» Андрей Пургин отмечал, что в «ЛНР» на линии разграничения КПП в районе Станицы Луганской работает ежедневно, ограничения у «ЛНР» для пересечения линии разграничения минимальны (никаких списков, выпускают из «республики» всех желающих, впускают без проблем при наличии местной прописки). Поэтому первоначально из «ДНР» хлынул поток желающих попасть на свободную часть Украины через «ЛНР». В этой связи сначала «ДНР» закрыла «границу», чтобы не допустить массового выезда из «республики» (здесь свою роль играет и коррупционная составляющая, т.к. тогда финансы пересекающих достанутся «ЛНР»). Но если ранее перевозчики из Донецка в Луганск возили людей объездными дорогами, минуя блокпосты, то с осени прошлого года со стороны «ДНР» и это направление прикрыто.