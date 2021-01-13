10 прифронтовых громад Донетчины: Эксперт пояснил, как в них будут создавать ВГА

На Донетчине в громадах, в которых отменили выборы в октябре 2020 года, могут быть созданы военно-гражданские администрации (ВГА). Соответствующий закон Верховная Рада приняла 17 декабря прошлого года, его подписал президент Украины. О процессе создания ВГА рассказал руководитель Донецкого регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой» Максим Ткач.

В Донецкой области в октябре 2020 года не были проведены выборы в 10-ти территориальных громадах, расположенных вблизи к на линии соприкосновения – Светлодарской, Торецкой, Очеретинской, Авдеевской, Марьинской, Угледарской, Волновахской, Ольгинской, Мирненской, Сартанской. Соответсвенно, там не избраны органы местного самоуправления.

Сейчас там действуют советы, которые были избраны на прошлых местных выборах, – как советы административных центров созданных громад, так и советы присоединившихся громад. «Причем государственный бюджет на 2021 года принят уже с тем, что все трансферты идут в бюджеты админцентра, то есть в бюджетных вопросах они уже рассматриваются как одна громада», – сообщил Ткач.

Принятый в декабре закон был разработан с целью, чтобы создать в этих 10-ти громадах единственный орган управления и урегулировать вопросы правопреемства имущества и реорганизации советов «влившихся» громад.

Новый закон говорит о том, что когда образовывается ВГА в тергромадах, где не были проведены выборы, и назначается ее руководитель, то прекращаются полномочия соответствующих советов. Также по решению главы ВГА прекращаются полномочия исполнительных органов, аппаратов этих советов и их исполнительных комитетов, должностных и служебных лиц.

Чтобы не был создан вакуум власти, в течение опраделенного срока руководители ВГА возглавляют исполнительные комитеты.

«Кроме того, в Донецкой области есть территории, где уже действуют военно-гражданские администрации населенных пунктов, например, ВГА города Авдеевки, ВГА города Марьинки и села Победа, ВГА города Волновахи, ВГА города Красногоровки и другие. Сейчас распоряжением Кабмина будут созданы ВГА в тергромадах, а эти ВГА будут прекращены», – пояснил представитель программы «U-LEAD с Европой».

Также в законе предусмотрено условие создания ВГА: принятие Центральной избирательной комиссией Украины решения о невозможности проведения выборов в соответствующих громадах.

После окончания полномочий советов, их исполнительных комитетов, соответствующих сельских, поселковых, городских голов, военно-гражданских администраций, изданные ими ранее нормативно-правовые акты, невыполненные акты сохраняют силу на соответствующих территориях. «Образовавшаяся ВЦА может вносить изменения, признавать потерянными силу или отменять акты соответствующих органов местного самоуправления и военно-гражданских администраций населенных пунктов, правопреемником которых она является, и их должностных лиц», – заключил Максим Ткач.

Напомним, 8 августа 2020 года ЦИК на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установила невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных громадах: в 10-ти на Донетчине и в 8-ми на Луганщине.

В итоге, осенью в Донецкой области из всех 46 громад выборы прошли в 36-ти. О том, что в оставшихся 10-ти громадах, будут созданы военно-гражданские администрации заявлял и глава области Павел Кириленко.