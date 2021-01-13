Фото конезавода Луганщины стало лучшим от области на конкурсе Википедии (Фото)

Фотография «японского» манежа Деркульского конного завода на Луганщине, которую сделал 33-летний краевед Михаил Кулешов из Бахмута, победила по этой области на всеукраинском фотоконкурсе Википедии «Лучшее фото области», передает «Вільне радіо».

Деркульский конный завод №63 расположен в селе Даниловка Беловодского района. Это один из старейших конных заводов Украины, основанный в 1765 году. Сейчас он входит в государственное предприятие «Коневодство Украины».

Член жюри, архитектор Надежда Наличник поделилась впечатлениями от этого фото: «Это самое интересное фото Луганщины за последние годы. Есть незначительные замечания по качеству снимка, но это больше касается плохого освещения помещения. Фото атмосферное, живет и показывает уникальную аутентичную конструкцию конного манежа».

«Здание тренировочного манежа в японском стиле на территории Деркульского конного завода № 63 в Луганской является уникальной по своему архитектурному замыслу и исполнению. Эта гигантская конструкция – круглый деревянный каркас диаметром 34 м – держится на одной-единственной 30-метровой деревянной опоре! А к ней уже крепится вся шатровая система балок», – говорит автор фото Михаил Кулешов.

Купол «японского» манежа Деркульского конного завода. Фото: Википедия

Краевед рассказывает: сделал снимки этой уникальной локации еще в позапрошлом году. А нашел время содинить его в одно изображение лишь во время общенационального карантина. Кулешов уточняет, что конструкция манежа настолько велика, что в объектив фотоаппарата не влезала, поэтому ее пришлось фотографировать по частям и склеивать.

Деркульский конный завод работает до сих пор. Фото: Википедия

По данным жюри фотоконкурса «Вики любит памятники», перечень памятников Луганщины составляет 1025 объектов. Из них только 371 памятник имеет свои фото на Викискладе. В конкурсе приняли участие 14 участника, приславшие 149 фотографий 96-ти объектов Луганской области. То есть еще почти 100 памятников Луганщины получат «виртуальное лицо» и их можно будет увидеть онлайн в Википедии. А также в других википроектах (викигид, Викиновости, Викисловарь и т.д.).

«Вики любит памятники» (Wiki Loves Monuments) – это фотоконкурс памятников культурного наследия, который проводится около 50 странах мира региональными отделениями Фонда Викимедиа. В Украине его организует общественная организация «Викимедиа Украина».

Конкурс проводится ежегодно с 1 по 30 сентября, участие в нем бесплатное. В течение этого месяца профессиональные фотографы и любители из разных стран загружают свои фото в Викисклад. До 1 ноября в каждой стране отбирают лучшие фотографии, которые затем представляют на суд международного жюри.