ФК «Шахтер» возвращается после зимнего отпуска и возобновляет работу. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба клуба.

В течение трех дней «оранжево-черные» соберутся вместе и пройдут обязательные процедуры, после чего приступят к тренировочному процессу.

Так, с 14 по 16 января команду в трех группах ждет медосмотр в одной из клиник Киева. Это стандартное обследование, призванное определить состояние игроков после зимних каникул. Также запланирована обязательная работа в зале под началом аналитической группы.

16 января «горняки» в полном составе сдадут ПЦР-тесты на коронавирус, а уже на следующий день отправятся в Турцию.

Первый зимний сбор команды продлится до 26 января и включит 4 контрольных матча: с «Лехом», «Лудогорцем», «Марибором» и «Слованом». Все они будут эксклюзивно показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.