Как в Дружковке производят халву – одну из лучших в Украине (Фото)

Кондитерская фабрика «Дружковская» (г. Дружковка, Донецкая обл.) насчитывает более 500 работников. Компания является одним из лидеров на рынке производства халвы. Свою продукцию «Дружковская» продает в супермаркетах Украины, также экспортирует в 20 стран мира. Об этом рассказывает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

«После начала вооруженной агрессии на востоке Украины ситуация изменилась. До сих пор мы просто обслуживали продажи и продавали много халвы через наших партнеров в Среднюю Азию. Но логистика усложнилась, значительно подорожала. Надо было думать, что делать, как изменить подход к производству и найти новые рынки», – рассказывает соучредитель компании Мирон Таслицкий.

Компания сделала ставку на фасованную халву. Сейчас изготавливают более 40 ее видов: с арахисом, кунжутом, изюмом. Кроме сладостей решили делать соленые вкусности – снеки с беконом, арахисом, различные драже.

«Сейчас есть до 20-ьт рынков сбыта: страны Кавказа, Прибалтики, Израиль, Канада, США. Мы усилили присутствие в супермаркетах Украины, наладили сеть дистрибьюторов. Последние несколько лет развиваем направление фасованной халвы», – продолжает Таслицкий.

В сентябре менеджмент компании принял участие в сессиях по стратегическому обучению от проектов USAID. Вместе с консультантами топ-менеджмент разработал и защитил стратегию развития на 3 года.

«Мы постоянно развиваемся, но до сих пор не имели стратегии развития. Мы хотели написать ее, научиться стратегированию. В обучении участвовала команда из 6-ти человек. Многие вещи были новы, но мы прошли их и написали стратегию развития нашей компании на 3 года. Команда вместе ее выработала. Впереди важнейший этап – воплощение», – поясняет Мирон Таслицкий.

В этой стратегии КФ «Дружковская» предусмотрено несколько проектов. «Среди стратегических проектов компании – модернизация оборудования и выход на новые рынки сбыта. Все стратегические инициативы стали результатом наработок команды фабрики во взаимодействии с консультантами проектов USAID. Наше видение изменилось за эти несколько месяцев – мы стали позиционировать себя наравне с другими мощными компаниями-производителями Украины», – говорит руководитель.

Но для воплощения запланированной стратегии фабрика нуждается в инвестициях. Планирует использовать собственные средства и привлекать кредиты.

«Фабрика "Дружковская" – одна из лидеров по производству фасованной халвы в Украине, имеет свои традиции, собственные рецепты. Этим стоит не только гордиться, но и развивать дальше. При этом нужно учитывать конкурентов, ценовую политику, которая постоянно меняется, работать над совершенствованием продукта. Это необходимо постоянно держать в фокусе, воплощая стратегию», – разъясняет консультант по вопросам разработки стратегий, преподаватель Киевской школы экономики Владимир Cеменихин.