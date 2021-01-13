В Украине увеличили возрастной ценз для госслужащих

В Украине возрастной ценз для госслужащих увеличили до 70-ти лет. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе», который Верховная Рада приняла 16 декабря 2020 года. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, госслужащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского головы, председателя районного, районного в городе, областного совета. Решение о продлении срока принимает ежегодно, но не более чем до достижения госслужащим 70-летнего возраста.

Также, согласно закону, на период действия карантина, приостановлена норма проведения конкурсов на должности государственной службы.