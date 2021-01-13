Один из директоров ГП «Первомайскуголь» обогащался на госзакупках

Один из руководителей угольного объединения ГП «Первомайскуголь» наживался на тендерах по госзакупкам. В итоге, прокуроры сообщили ему о подозрении в завладении имуществом предприятия путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году директор по материально-техническому снабжению, он же председатель комитета по конкурсным торгам ГП «Первомайскуголь» совместно с начальником одного из подразделений предприятия организовали схему вывода бюджетных средств через процедуру госзакупки.

Должностные лица специально не проводили тендер и приобрели необходимое оборудование и материалы для обновления горно-шахтного оборудования по значительно завышенной цене у предприятия-посредника. На счет фиктивной фирмы-транзитера избыточно оплачено почти 107 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении сообщника подозреваемого сейчас находится на рассмотрении в суде.

Санкция указанной выше статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.