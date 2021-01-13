«Бойня» за дерево в огороде: В Мариуполе соседка сломала оппонентке палец

В Мариуполе подрались две соседки. Одна из них сломала оппонентке палец. Орджоникидзевский районный суд города Мариуполя рассматривал дело почти полтора года и 29 декабря 2020 года вынес решение, передает «Сайт города Мариуполя».

Данный случай произошел 14 июля 2019 года в Левобережном районе города. Женщина заявила соседке, что ветка абрикосового дерева мешает ей, нависая над ее огородом, и ее надо обрезать. Соседки поссорились. Ссора быстро превратилась в драку, итогом которой стал сломанный палец одной из женщин.

Заседание суда по этому делу состоялось 29 декабря 2020 года. Обвиняемая свою вину не признала и заявила, что изначально соседка дала согласие на спил ветки, но потом, когда ее муж залез на дерево и начал пилить, стала кричать, запрещать и оскорблять. Потом подсудимая заявила, что соседка пыталась бить ее лопатой, а в ответ она оборонялась. Но каким образом у той оказался сломан палец, пояснить не может. Тем не менее, она попросила прощения.

Потерпевшая в свою очередь подтвердила, что конфликт возник из-за ветки дерева. Она рассказала, что во время ссоры соседка вылила воду из ведра ей в лицо, а потом схватила ее за палец и стала выкручивать.

Выслушав показания всех свидетелей и экспертов, суд решил признать женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.122 ч.1 УК Украины (тяжкие телесные) и назначить ей наказание в виде 1 года исправительных работ по месту с удержанием 10% заработной платы осужденного в пользу государства.