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Донетчина и Луганщина: На сколько подорожали продукты за год

13.01.21 20:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В декабре 2020 года годовая инфляция на Донетчине составила 5,2%, на Луганщине – 5,0%. На такой объем выросли цены потребительского рынка областей по сравнении с декабрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях, которые обнародованы сегодня, 13 января, передают «Донецкие новости».

Если в течение предыдущих трех лет (2017-2019 годы) на Донетчине фиксировался самый высокий уровень инфляции среди всех регионов, то в 2020-м этого не наблюдалось. На Луганщине отмечается среднеукраинский уровень данного показателя.

Больше всего потребительские цены выросли в течение прошлого года в Черкасской области (на 5,9%), меньше всего – в Винницкой области (на 2,9%). В целом по Украине (на подконтрольной части) уровень инфляции в 2020 году составил 5,0% против 4,1% в 2019 году.

Средний показатель инфляции в значимой степени зависит от изменения цен на продовольственные товары. «В Украине в 2020 году был получен более низкий по сравнении с 2019-м урожай зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, что во всех регионах повлияло на уровень и динамику цен на хлеб, крупы, подсолнечное масло, сахар. При этом сказалось ослабление в течение года национальной валюты, из-за чего дорожала импортная продукция. Ощущались также изменения потребительских приоритетов населения в условиях карантина», – пояснили в облстате Донетчины.

В Донецкой области продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение 2020 года в среднем на 5,2%, в Луганской – на 5,6%. Больше всего подорожали гречневые крупы, сахар, яйца и подсолнечное масло. Стали ниже цены на овощи.

Динамика цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года

Товар

Донецкая область

Луганская область

гречневые крупы

+ 50,6%

нет данных

сахар

+ 38,0%

+ 48,3%

яйца

+ 34,0%

+ 38,9%

подсолнечное масло

+ 24,5%

+ 14,6%

рис

+ 15,1%

нет данных

фрукты

+ 14,5%

+ 16,0%

хлеб

+ 11,7%

+ 11,7%

макаронные изделия

+ 11,6%

+ 5,7%

молоко

+ 6,2%

+ 0,1%

говядина

+ 10,5

мясо и мясопродукты +1,7%

мясо птицы

– 7,5%

свинина

– 1,3%.

овощи

– 12,1%

– 9,4%

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в течение 2020 года на Донетчине повысились на 23,1%, алкогольные напитки подорожали на 1,6%.

Облстат Луганщины дает сводный показатель на табачные изделия и алкогольные напитки – рост на 10,3%.

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