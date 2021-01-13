Донетчина и Луганщина: На сколько подорожали продукты за год

В декабре 2020 года годовая инфляция на Донетчине составила 5,2%, на Луганщине – 5,0%. На такой объем выросли цены потребительского рынка областей по сравнении с декабрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях, которые обнародованы сегодня, 13 января, передают «Донецкие новости».

Если в течение предыдущих трех лет (2017-2019 годы) на Донетчине фиксировался самый высокий уровень инфляции среди всех регионов, то в 2020-м этого не наблюдалось. На Луганщине отмечается среднеукраинский уровень данного показателя.

Больше всего потребительские цены выросли в течение прошлого года в Черкасской области (на 5,9%), меньше всего – в Винницкой области (на 2,9%). В целом по Украине (на подконтрольной части) уровень инфляции в 2020 году составил 5,0% против 4,1% в 2019 году.

Средний показатель инфляции в значимой степени зависит от изменения цен на продовольственные товары. «В Украине в 2020 году был получен более низкий по сравнении с 2019-м урожай зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, что во всех регионах повлияло на уровень и динамику цен на хлеб, крупы, подсолнечное масло, сахар. При этом сказалось ослабление в течение года национальной валюты, из-за чего дорожала импортная продукция. Ощущались также изменения потребительских приоритетов населения в условиях карантина», – пояснили в облстате Донетчины.

В Донецкой области продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение 2020 года в среднем на 5,2%, в Луганской – на 5,6%. Больше всего подорожали гречневые крупы, сахар, яйца и подсолнечное масло. Стали ниже цены на овощи.

Динамика цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года

Товар Донецкая область Луганская область гречневые крупы + 50,6% нет данных сахар + 38,0% + 48,3% яйца + 34,0% + 38,9% подсолнечное масло + 24,5% + 14,6% рис + 15,1% нет данных фрукты + 14,5% + 16,0% хлеб + 11,7% + 11,7% макаронные изделия + 11,6% + 5,7% молоко + 6,2% + 0,1% говядина + 10,5 мясо и мясопродукты +1,7% мясо птицы – 7,5% свинина – 1,3%. овощи – 12,1% – 9,4%

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в течение 2020 года на Донетчине повысились на 23,1%, алкогольные напитки подорожали на 1,6%.

Облстат Луганщины дает сводный показатель на табачные изделия и алкогольные напитки – рост на 10,3%.