Донетчина и Луганщина: На сколько подорожали продукты за год

В декабре 2020 года годовая инфляция на Донетчине составила 5,2%, на Луганщине – 5,0%. На такой объем выросли цены потребительского рынка областей по сравнении с декабрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях, которые обнародованы сегодня, 13 января, передают «Донецкие новости».
Если в течение предыдущих трех лет (2017-2019 годы) на Донетчине фиксировался самый высокий уровень инфляции среди всех регионов, то в 2020-м этого не наблюдалось. На Луганщине отмечается среднеукраинский уровень данного показателя.
Больше всего потребительские цены выросли в течение прошлого года в Черкасской области (на 5,9%), меньше всего – в Винницкой области (на 2,9%). В целом по Украине (на подконтрольной части) уровень инфляции в 2020 году составил 5,0% против 4,1% в 2019 году.
Средний показатель инфляции в значимой степени зависит от изменения цен на продовольственные товары. «В Украине в 2020 году был получен более низкий по сравнении с 2019-м урожай зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, что во всех регионах повлияло на уровень и динамику цен на хлеб, крупы, подсолнечное масло, сахар. При этом сказалось ослабление в течение года национальной валюты, из-за чего дорожала импортная продукция. Ощущались также изменения потребительских приоритетов населения в условиях карантина», – пояснили в облстате Донетчины.
В Донецкой области продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение 2020 года в среднем на 5,2%, в Луганской – на 5,6%. Больше всего подорожали гречневые крупы, сахар, яйца и подсолнечное масло. Стали ниже цены на овощи.
Динамика цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года
Товар
Донецкая область
|
Луганская область
гречневые крупы
+ 50,6%
нет данных
сахар
|
+ 38,0%
+ 48,3%
яйца
+ 34,0%
+ 38,9%
подсолнечное масло
+ 24,5%
+ 14,6%
рис
+ 15,1%
нет данных
фрукты
+ 14,5%
+ 16,0%
хлеб
+ 11,7%
+ 11,7%
макаронные изделия
+ 11,6%
+ 5,7%
молоко
+ 6,2%
+ 0,1%
говядина
+ 10,5
мясо и мясопродукты +1,7%
мясо птицы
– 7,5%
свинина
– 1,3%.
овощи
– 12,1%
– 9,4%
Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в течение 2020 года на Донетчине повысились на 23,1%, алкогольные напитки подорожали на 1,6%.
Облстат Луганщины дает сводный показатель на табачные изделия и алкогольные напитки – рост на 10,3%.