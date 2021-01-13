За 6 дней до 80-летия: В «ЛНР» умер «голос луганского футбола» Юрий Сипунов (Фото)

Сегодня, 13 января, в неподконтрольном украинской власти Луганске скончался известный спортивный тележурналист и комментатор, «голос луганского футбола» Юрий Сипунов. 19 января ему должно было исполнится 80 лет. Сипунов – член Союза журналистов СССР и Украины. В 2009 году ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Украины».

Юрий Иванович Сипунов родился 19 января 1941 года в Ворошиловграде (прежнее наименование Луганска). С детства был влюблен в спорт. Играл в баскетбол, в старших классах демонстрировал и спринтерские способности – в 1956 году (в 15 лет) стал чемпионом Ворошиловграда по кроссу.

Юрий Сипунов хотел стать профессиональным спортсменом. Но в 15 лет тяжело заболел ангиной, которая дала серьезные осложнения на сердце и почки. Поэтому по состоянию здоровья от большого спорта пришлось отказаться. Но тренировки не оставлял.

Вскоре главной страстью Юрия Ивановича стал футбол. Он не только играл во дворе с соседскими пацанами, но часто комментировал подобные состязания, подражая легендарным Вадиму Синявскому и Николаю Озерову. «Внимание, говорит и показывает Луганск» – так начинал свои юношеские выступления Юра Сипунов. Постепенно это его увлечение становится призванием.

Едва окончив школу, он помчался покорять Москву – хотел стать известным спортивным комментатором. Там он встретился с Озеровым и Синявским. В те дни в Москве как раз проходил финал Кубка СССР: встречались московский «Локомотив» и киевское «Динамо». Озеров комментировал матч в эфире, а Юру Сипунова на пленку писали. Затем, когда пленку прослушали, Синявский заметил Одерову: «Коля, этот мальчик – твоя тень!». Озеров же сказал Юре: «Талант у тебя, безусловно, есть, учись, и мы тебя заберем».

Однако без связей и денег в Москве было сложно зацепиться, и парню пришлось вернуться домой. Здесь он окончил строительный техникум, а в 35 лет поступил в Ворошиловградский сельскохозяйственный институт.

По окончанию вуза Сипунов стал заместителем директора по строительству издательства газеты «Ворошиловградская правда».

Все это время Юрий Иванович вел спортивные репортажи. В этот период он ни одного дня не числился в штате теле – и радиокомпаний, но тонкое знание спорта, остроумие и артистизм принесли ему огромную популярность именно как спортивному комментатору.

Свой первый официальный репортаж (это был радиорепортаж) Юрий Иванович провел 3 июня 1960 года на стадионе им. Ворошилова в матче «Трудовые резервы» (Луганск) – «Шахтер» (Горловка). Дебют оказался удачным. «С тех пор за 52 года комментаторской деятельности Юрий Иванович выходил в эфир более 2000 раз. И не только как голос луганского футбольного клуба "Заря". Баскетбол, волейбол, легкая атлетика, боксерские матчи, конные состязания, велосипедный спорт– комментаторский диапазон Сипунова безграничен. Его репортажи болельщики по праву называют радиоспектаклями», – говорилось в одной из статей о комментаторе.

В 1968 году Юрий Иванович вместе с Николаем Озеровым и Вадимом Синявским в эфире радиостанции «Маяк» вели прямой репортаж о футбольных матчах. «Командовал парадом из Москвы Озеров, Синявский включался из Баку, а я – из Ворошиловграда. К этому времени у меня уже стажу было, дай бог, 8 лет в эфире», – вспоминал Сипунов.

Звездным часом для него стала Олимпиада-80. Именно Юрий Сипунов комментировал футбольные матчи из Киева.

Любимой футбольной командой всегда оставалась луганская «Заря». На протяжении 40 лет Сипунов был рядом с командой, сопровождал ее в поездках, вел прямые репортажи по радио и телевидению с выездных и домашних игр. Юрий Сипунов до последних своих дней болел за «Зарю», которая после 2014 года выехала на подконтрольную Украине территорию.