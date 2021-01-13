Луганщина: На границе с РФ украинцу через забор перебросили 400 тысяч (Фото, видео)

На украинско-российской границе в Луганской области с помощью системы видеонаблюдения пограничники зафиксировали передачу через ограждение пакета с деньгами. Об этом сегодня, 13 января, рассказали в Госпогранслужбе.

Так, 12 января «умная камера» зафиксировала движение автомобиля, который направлялся по украинской территории в сторону границы. Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе с светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулись на свою территорию.

На место выехали военнослужащие отдела «Троицкое». В 100 метрах от госграницы, вблизи н.п. Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего гражданина Украины, жителя Нижней Дуванки. Мужчина категорически отказывался давать какие-либо объяснения. Однако, при осмотре салона автомобиля (под обшивкой днища) пограничники обнаружили переданный ему пакет, в котором находились деньги – 400 тыс. рублей. Задержанный пояснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в украинских банках на иную валюту.

По факту совершенного правонарушения на украинца составили административные материалы по ст. 202 КУоАП («Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда»).

Средства в размере 400 000 руб. переданы сотрудникам таможни.