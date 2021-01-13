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Успел сбросить свитеры: Россиянин лез через пограничный забор в Украину, но передумал (Фото)

13.01.21 22:18

Пограничники Луганского отряда прекратили попытку незаконного перемещения одежды через границу с Россией. Об этом сегодня, 13 января, сообщает Госпонгранслужба.

Вечером 12 января, патрулируя в районе пгт Меловое, пограничники заметили нарушителя. Неизвестный мужчина пытался перелезть через заградительный забор со стороны РФ. Нарушитель тоже заметил приближение правоохранителей, передумал и поспешил слезть с забора с российской стороны.

Неподалеку от места, куда планировал соскочить неизвестный, украинские пограничники обнаружили два короба, в которых было около 90 свитеров.

Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Заброшенная контрабандистом одежда будет передана в установленном порядке компетентным органам.

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