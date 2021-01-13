Возвращение Донбасса займет 25 лет: Арестович объяснил, почему так долго

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало новый законопроект о принципах реинтеграции временно оккупированных территорий. Переходный период рассчитали аж на 25 лет. По опыту международных конфликтов, срок восстановления захваченных территорий должен превышать срок оккупации вдвое. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире «24 канала».

Минреинтеграции учло, что территории являются захваченными уже в течение 7 лет. То есть при удвоении этого периода срок восстановления должен был бы составить 14 лет. Но как заявил Арестович, такое число вписать в закон невозможно. 10 лет министерство считает слишком коротким сроком для полной деоккупации. Поэтому 25 лет является оптимальным периодом.

Арестович отметил, что существует 2 отдельных процесса: деоккупация и реинтеграция. Если реинтеграция происходит уже сейчас, то процесс деоккупации еще обсуждают в Трехсторонней контактной группе. «После реинтеграции идет социально-экономическое и политическое восстановление оккупированных территорий», – сказал Арестович.

Он также подчеркнул, что полностью восстановление начнется после демилитаризации и вывода российских войск с неподконтрольной части Донбасса и оккупированного Крыма. Однако есть районы Донбасса, которые освободили еще в 2014 – 2015 годах, там процесс реинтеграции уже идет.

Арестович напомнил, что при деоккупации лица, совершившие военные преступление, не будут амнистированы и однозначно будут наказаны, а в случае сокрытия или побега – будут преследоваться СБУ.

«Граждане, которые остались там, увидят, что на украинской стороне гораздо лучше, чем у них. Наши граждане, которые 7 лет подвергались российской пропаганде, наглядными и практическими шагами перейдут на нашу сторону», – считает Артемович.

Если законопроект будет принят, амнистированы будут люди, которые не принимали участия в боевых действиях и «референдумах».

Данный законопроект Минреинтеграции появился на сайте ведомства 11 января 2020 года. Пока в Кабмине его называют «черновиком».

В законопроекте прописаны детали переходного периода не только для Донбасса, но и для Крыма. Но уже известно, что рассчитывают такой переходный период на 25 лет. В частности, в нем говорится о восстановлении экономики захваченных территориях и амнистии участников конфликта.