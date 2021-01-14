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Донетчина оказалась на втором месте в Украине по числу заболевших COVID-19 за сутки

14.01.21 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине выявили 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников. Об этом сегодня, 14 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 229 человек;
  • летальных случаев – 162;
  • выздоровели – 10 192 человека;
  • проведено тестирований – 54 265 (в том числе методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях», – перечислил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, из них:

  • выздоровели – 837 063 человека (73,5% от общего количества заболевших);
  • находятся на лечении – 281 325 человек (24,7%);
  • летальных исходов – 20 376 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 874 851.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 794 случая;
  • Винницкая область – 214 случаев;
  • Волынская область – 221 случай;
  • Днепропетровская область – 317 случаев;
  • Донецкая область – 588 случаев;
  • Житомирская область – 373 случая;
  • Закарпатская область – 119 случаев;
  • Запорожская область – 554 случая;
  • Ивано-Франковская область – 141 случай;
  • Киевская область – 410 случаев;
  • Кировоградская область – 83 случая;
  • Луганская область – 214 случаев;
  • Львовская область – 482 случая;
  • Николаевская область – 460 случаев;
  • Одесская область – 357 случаев;
  • Полтавская область – 345 случаев;
  • Ровенская область – 280 случаев;
  • Сумская область – 265 случаев;
  • Тернопольская область – 209 случаев;
  • Харьковская область – 378 случаев;
  • Херсонская область – 117 случаев;
  • Хмельницкая область – 229 случаев;
  • Черкасская область – 307 случаев;
  • Черновицкая область – 196 случаев;
  • Черниговская область – 272 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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