Донетчина оказалась на втором месте в Украине по числу заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников. Об этом сегодня, 14 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 229 человек;

летальных случаев – 162;

выздоровели – 10 192 человека;

проведено тестирований – 54 265 (в том числе методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях», – перечислил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, из них:

выздоровели – 837 063 человека (73,5% от общего количества заболевших);

находятся на лечении – 281 325 человек (24,7%);

летальных исходов – 20 376 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 874 851.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 794 случая;

Винницкая область – 214 случаев;

Волынская область – 221 случай;

Днепропетровская область – 317 случаев;

Донецкая область – 588 случаев;

Житомирская область – 373 случая;

Закарпатская область – 119 случаев;

Запорожская область – 554 случая;

Ивано-Франковская область – 141 случай;

Киевская область – 410 случаев;

Кировоградская область – 83 случая;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 482 случая;

Николаевская область – 460 случаев;

Одесская область – 357 случаев;

Полтавская область – 345 случаев;

Ровенская область – 280 случаев;

Сумская область – 265 случаев;

Тернопольская область – 209 случаев;

Харьковская область – 378 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 229 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 196 случаев;

Черниговская область – 272 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.