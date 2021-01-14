Донетчина оказалась на втором месте в Украине по числу заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников. Об этом сегодня, 14 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 229 человек;
- летальных случаев – 162;
- выздоровели – 10 192 человека;
- проведено тестирований – 54 265 (в том числе методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях», – перечислил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человека, из них:
- выздоровели – 837 063 человека (73,5% от общего количества заболевших);
- находятся на лечении – 281 325 человек (24,7%);
- летальных исходов – 20 376 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 874 851.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 794 случая;
- Винницкая область – 214 случаев;
- Волынская область – 221 случай;
- Днепропетровская область – 317 случаев;
- Донецкая область – 588 случаев;
- Житомирская область – 373 случая;
- Закарпатская область – 119 случаев;
- Запорожская область – 554 случая;
- Ивано-Франковская область – 141 случай;
- Киевская область – 410 случаев;
- Кировоградская область – 83 случая;
- Луганская область – 214 случаев;
- Львовская область – 482 случая;
- Николаевская область – 460 случаев;
- Одесская область – 357 случаев;
- Полтавская область – 345 случаев;
- Ровенская область – 280 случаев;
- Сумская область – 265 случаев;
- Тернопольская область – 209 случаев;
- Харьковская область – 378 случаев;
- Херсонская область – 117 случаев;
- Хмельницкая область – 229 случаев;
- Черкасская область – 307 случаев;
- Черновицкая область – 196 случаев;
- Черниговская область – 272 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.