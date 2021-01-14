Пассажиры смогли выйти: На Донетчине из кювета поднимали автобус «Мариуполь – Харьков» (Фото, видео)

В Никольском районе (Донецкая обл.) пассажирский автобус сообщением Мариуполь – Харьков попал в ДТП. Из-за непогоды водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь возле села Касьяновка Никольского района поступило на телефон Службы спасения «101» утром 13 января. Пассажирский автобус «Неоплан» сообщением Харьков-Мариуполь выехал с проезжей части.

В автобусе находились 6 человек, из них 5 – пассажиры. Они самостоятельно вышли из автобуса и уехали на попутном транспорте. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

«В результате неблагоприятных погодных условий водитель пассажирского автобуса "Мариуполь – Харьков" не справился с управлением и съехал в кювет. Силами аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области с помощью автомобильного крана на специальной аварийно-спасательной машине и пожарного отделения на пожарной цистерне автобус вытащили из кювета и переместили его на проезжую часть», – рассказал заместитель начальника отряда по аварийно-спасательным работам Антон Гургач.

Учитывая полученные повреждения, автобус не мог самостоятельно продолжить движение, его отбуксируют для проведения ремонта владельцем.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 14 человек личного состава и 3 единицы техники.