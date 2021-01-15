Стиль условно назовем «винтажным»: В «ДНР» показали кофейню в Горловке (Фото)

В «ДНР» в Горловке работает кофейня «One love coffee». Своими впечатлениями от посещения заведения поделился местный блогер Егор Воронов.

Кофейня расположена в самом центре города, на площади Победы (пр. Победы, 24а). Работает она с конца 2017 года.

«Выдержана в стиле середины XX века (условно назовем "винтажным"). Электрогитары, пластинки, духовые инструменты, книги, старые телефонные аппараты и фотографии кинозвезд, музыкантов, артистов середины минувшего столетия. Кстати, и музыка приятная – что-то из "уже ретро". Есть столики у окна, есть диванчики у стенки и отдельно – пуфы вокруг столиков», – отметил Воронов.

В кофейне можно выпить:

кофе по-венски (150 г) – 80 руб. (31 грн по местному курсу на 15.01.2021);

раф-кофе (250 г) – 80 руб. (31 грн);

гляссе (150 г) – 60 руб. (24 грн);

капучино (180 г) – 55 руб. (22 грн);

латте (250 г) – 65 руб. (25 грн).

Заведение посещают в том числе семьи с детьми. Им чаще всего заказывают горячий шоколад (250 мл) за 60 руб. (24 грн), чай (300 мл) за 30 руб. (12 грн) и молочный коктейль – 300 мл стоят 80 руб. (31 грн), 400 мл – 100 руб. (39 грн).