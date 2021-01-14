Сок не самый лучший, если честно: Что продают в Донецке в «ДонМаке» (Фото)

В «ДНР» в Донецке работает ресторан быстрого питания «ДонМак» (на захваченных мощностях «Макдональдса»), передают «Донецкие новости».
Анастасия в соцсети показала, что сейчас можно приобрести в «ДонМаке». Женщина побывала в заведении, расположенном в районе Крытого рынка по б. Шевченко. Там она воспользовалась способом заказа макдрайв – когда заказ можно получить, не выходя из своего авто.
Анастасия купила:
- детский набор с соком – 220 руб. (86 грн по местному курсу на 14.01.2021);
- вишневый пирожок – 65 руб. (25 грн);
- шоколадный молочный коктейль 0,4 л – 95 руб. (37 грн);
- кетчуп – 25 руб. (10 грн).
Все вместе обошлось в 400 руб. (157 грн).
Заказ был упакован в бумажный пакет, в отдельной упаковке был и пирожок. На упаковках – логотипы «ДонМак».
Детский набор в «ДонМаке» упаковывают в картонную коробку. В его состав входят:
- игрушка – светящаяся пони,
- чизбургер,
- картошка фри,
- сок с трубочкой мультифруктовый «Мой».
«Сок не самый лучший, если честно», – прокомментировала Анастасия.
Также ей не понравилась игрушка, которую она посчитала дешевой.