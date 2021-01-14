Сок не самый лучший, если честно: Что продают в Донецке в «ДонМаке» (Фото)

В «ДНР» в Донецке работает ресторан быстрого питания «ДонМак» (на захваченных мощностях «Макдональдса»), передают «Донецкие новости».

Анастасия в соцсети показала, что сейчас можно приобрести в «ДонМаке». Женщина побывала в заведении, расположенном в районе Крытого рынка по б. Шевченко. Там она воспользовалась способом заказа макдрайв – когда заказ можно получить, не выходя из своего авто.

Анастасия купила:

детский набор с соком – 220 руб. (86 грн по местному курсу на 14.01.2021);

вишневый пирожок – 65 руб. (25 грн);

шоколадный молочный коктейль 0,4 л – 95 руб. (37 грн);

кетчуп – 25 руб. (10 грн).

Все вместе обошлось в 400 руб. (157 грн).

Заказ был упакован в бумажный пакет, в отдельной упаковке был и пирожок. На упаковках – логотипы «ДонМак».

Детский набор в «ДонМаке» упаковывают в картонную коробку. В его состав входят:

игрушка – светящаяся пони,

чизбургер,

картошка фри,

сок с трубочкой мультифруктовый «Мой».

«Сок не самый лучший, если честно», – прокомментировала Анастасия.

Также ей не понравилась игрушка, которую она посчитала дешевой.