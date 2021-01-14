8 смертей и новые заболевшие: Кириленко рассказал о коронавирусе на Донетчине (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 587 больных. Об этом сегодня, 14 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По его словам, в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области:
- 3 – в Константиновской ОТГ;
- по 1 – в Северской, Новогродовской, Бахмутской, Селидовской и Краматорской ОТГ.
За среду, 13 января, лаборатории сообщили о еще 587 больных, среди которых 10 детей:
- 190 – в Мариупольской ОТГ;
- 125 – в Славянской ОТГ;
- 103 – в Краматорской ОТГ;
- 31 – в Бахмутской ОТГ;
- 30 – в Светлодарской ОТГ;
- 27 – в Покровской ОТГ;
- 14 – в Константиновской ОТГ;
- 13 – в Мангушской ОТГ;
- 8 – в Северской ОТГ;
- 7 – в Торецкой ОТГ;
- по 6 – в Часовоярской и Дружковской ОТГ;
- 5 – в Авдеевской ОТГ;
- 4 – в Волновахской ОТГ;
- 3 – в Никольской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Мирноградской, Марьинской, Селидовской, Новогродовской и Очеретинской ОТГ;
- по 1 – в Лиманской, Андреевской и Добропольской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 40 506 человек, из них:
- выздоровели – 31 250 человек (78,7% от всех заболевших);
- на лечении – 8 503 пациента (19,5%);
- летальных случаев – 753 (1,8%).