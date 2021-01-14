8 смертей и новые заболевшие: Кириленко рассказал о коронавирусе на Донетчине (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 587 больных. Об этом сегодня, 14 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области:

3 – в Константиновской ОТГ;

по 1 – в Северской, Новогродовской, Бахмутской, Селидовской и Краматорской ОТГ.

За среду, 13 января, лаборатории сообщили о еще 587 больных, среди которых 10 детей:

190 – в Мариупольской ОТГ;

125 – в Славянской ОТГ;

103 – в Краматорской ОТГ;

31 – в Бахмутской ОТГ;

30 – в Светлодарской ОТГ;

27 – в Покровской ОТГ;

14 – в Константиновской ОТГ;

13 – в Мангушской ОТГ;

8 – в Северской ОТГ;

7 – в Торецкой ОТГ;

по 6 – в Часовоярской и Дружковской ОТГ;

5 – в Авдеевской ОТГ;

4 – в Волновахской ОТГ;

3 – в Никольской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Мирноградской, Марьинской, Селидовской, Новогродовской и Очеретинской ОТГ;

по 1 – в Лиманской, Андреевской и Добропольской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 40 506 человек, из них: