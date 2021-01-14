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8 смертей и новые заболевшие: Кириленко рассказал о коронавирусе на Донетчине (Карта)

14.01.21 09:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 587 больных. Об этом сегодня, 14 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области:

  • 3 – в Константиновской ОТГ;
  • по 1 – в Северской, Новогродовской, Бахмутской, Селидовской и Краматорской ОТГ.

За среду, 13 января, лаборатории сообщили о еще 587 больных, среди которых 10 детей:

  • 190 – в Мариупольской ОТГ;
  • 125 – в Славянской ОТГ;
  • 103 – в Краматорской ОТГ;
  • 31 – в Бахмутской ОТГ;
  • 30 – в Светлодарской ОТГ;
  • 27 – в Покровской ОТГ;
  • 14 – в Константиновской ОТГ;
  • 13 – в Мангушской ОТГ;
  • 8 – в Северской ОТГ;
  • 7 – в Торецкой ОТГ;
  • по 6 – в Часовоярской и Дружковской ОТГ;
  • 5 – в Авдеевской ОТГ;
  • 4 – в Волновахской ОТГ;
  • 3 – в Никольской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Мирноградской, Марьинской, Селидовской, Новогродовской и Очеретинской ОТГ;
  • по 1 – в Лиманской, Андреевской и Добропольской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 40 506 человек, из них:

  • выздоровели – 31 250 человек (78,7% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 503 пациента (19,5%);
  • летальных случаев – 753 (1,8%).

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