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В «ДНР» рассказали, кого и когда начнут вакцинировать от коронавируса

14.01.21 09:46
Вакцина «Спутник V» / Фото из открытых источников
Вакцина «Спутник V» / Фото из открытых источников

В «ДНР» первыми вакцину от коронавируса получат работники «силовых ведомств», здравоохранения, образования и социальной сферы. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

Он утверждает, что вакцинировать их будут российским препаратом «Спутник V», поставку вакцины ожидают в текущем месяце.

«Как мы и заявляли раньше, в январе ждем вакцину. Подготовительные мероприятия сейчас проходят – готовятся места, где будет храниться вакцина, проводиться вакцинация. Также готовятся списки. В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств», – заявил Пушилин.

Также в «ДНР» уверяют, что «иммунизация населения будет добровольной» а весь процесс, включая тестирование на этапе подготовки к приему вакцины, для первоочередных категорий будет бесплатным. О количестве доз и графике вакцинирования обещают сообщить дополнительно.

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