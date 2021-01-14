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На Донетчине возле здания школы нашли гранату с запалом

14.01.21 09:57
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В пгт Горняк (Донецкая обл.) спасатели обезвредили гранату, которую нашли возле местной школы. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Инцидент произошел 13 января. В Службу спасения «101» поступило сообщение о взрывоопасном предмете, который был обнаружен на улице Пушкина возле здания общеобразовательной школы.

«На место происшествия был направлен пиротехнический расчет части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. По результатам обследования потенциально опасного участка была обнаружена ручная граната с запалом, которая была изъята для дальнейшего обезвреживания установленным способом», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате данного события нет.

Спасатели напоминают, что если вы обнаружили подозрительный предмет – ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Немедленно отойдите на безопасное расстояние путем которым вы подошли, и предупредите об опасности окружающих, сообщите в Службу спасения по телефону «101» или Национальную полицию по телефону «102».

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