Сводка из зоны ООС за 13 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Марьинки НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные не обстреливали территорию ДНР в прошедшие сутки. Информации о нарушении войсками Киева дополнительных мер по усилению перемирия нет».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 13 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».