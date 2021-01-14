Задержка соцвыплат и субсидий: В Минсоцполитики объяснили, когда поступят деньги

Деньги для выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий в ближайшее время поступят на счета всех получателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как уточняется, целевые средства на январь только в начале этой недели перечислили в регионы.

«Министерством социальной политики в начале недели профинансированы региональные органы социальной защиты населения согласно заявке о потребности в средствах для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года с последующим направлением средств на счета получателей, открытые в учреждении уполномоченного банка, или через выплатные объекты АО "Укрпочта"», – пояснили в Минсоцполитики.

В ведомстве заверили, что в ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей.

Отметим, что средства на пособия, льготы и субсидии, как правило, перечисляются получателям в начале текущего месяца. В этом году произошла задержка, люди до сих пор не получили деньги.