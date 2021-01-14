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В «ДНР» за сутки скончались 25 человек, зараженных коронавирусом

14.01.21 10:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за последние сутки проведены 854 исследования, выявлены 325 случаев заболевания COVID-19 (38,4%) и у 16 пациентов диагноз установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

За сутки умерли 25 человек с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на 10:00 14 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 17 158:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 645 пациентов;
  • выздоровели – 9 999 человек;
  • летальных случаев – 1 514.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 106 случаев пневмоний, госпитализированы 82 человека. Всего на лечении находятся 1 797 пациентов с пневмониями, из них 684 – на кислородной поддержке (+25 за сутки).

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